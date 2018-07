RECOARO – L’incredibile storia di TontiTown, la Recoaro d’Arkansas

Negli Stati Uniti c’è una cittadina popolata in gran parte da discendenti di emigrati provenienti da Recoaro e Valli del Pasubio. Un paese che ancora oggi racconta storie di immigrazioni d’altri tempi. Un paese che, durante la festa più importante del paese, che era la festa dell’uva, metteva in scena una lunga sfilata in costumi che assomiglia in maniera impressionante alla Chiamata di Marzo. Benvenuti a TontiTown: dove anche il museo della storia cittadina vanta un numero considerevole di riferimenti recoaresi. TontiTown è una ridente cittadina di 2.400 abitanti, dove a fine Ottocento giunsero, chissà per quale motivo, moltissimi emigranti di Recoaro e Valli. Qui, essi dettero spinta all’economia locale specializzandosi nella viticoltura: ed è per questo che la festa più importante del paese era appunto la Festa dell’Uva. Come racconta Luciano Caleffi, studioso appassionato della storia e che su facebook ha dedicato alcuni post al riguardo, le prime viti piantate dai recoaresi non attecchirono a TontiTown, perchè non si adattarono bene al terreno. Successivamente un emigrante si procurò delle talee di un forte vitigno francese e da lì si sviluppò l’industria vitivinicola dei recoaresi in America. Ma anche le famiglie si svilupparono e divennero a tutti gli effetti americane, come scrive ancora Caleffi. Un esempio? La famiglia di Pierina Tessaro di Recoaro e Antonio Sbanotto di Valli del Pasubio furono i primi italiani a sposarsi a TontiTown. I due fecero parte della seconda ondata di recoaresi che partirono per l’Arkansas alla fine del 1800. Partirono entrambi da Genova e arrivarono a New York il 29 dicembre 1896. Antonio viaggiava da solo, Pierina con il padre Cristiano Tessaro e i fratelli Antonio Pietro e Maria Luigia Carolina ed eElena. Pierina e Giuseppe si sposano nella chiesa di San Giuseppe a TontiTown nel 1899 ed ebbero 9 figli. E, anche grazie a loro, un po’ di Recoaro attecchì in America.