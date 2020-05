Realizzato il sogno di Danilo: 1500 euro per il casco di Luca Rigoldi

Realizzato il sogno del piccolo Danilo. Ieri mattina nella sede di Vicenza for Children, infatti, il piccolo Danilo di Vicenza ha ricevuto dalle mani del presidete del Pasino Luxury Team l’assegno di 1500 euro, che ha prontamente girato a Vicenza for Children in segno di generosità in questo momento difficile che stiamo attraversando.

La sensibilità dei più piccoli, porta con sé un cuore grande. “Piccoli di età, ma grandi di cuore, verrebbe da dire – commenta la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico – ed il nostro Danilo l’ha dimostrato chiaramente. Siamo orgogliosi della sua testimonianza di generosità. Un gesto splendido che avrà un importante risvolto pratico. I 1500 euro donati da Pasino Luxury Team, infatti, verranno destinati all’acquisto di importante materiale sanitario richiesto dai tre distretti della città di Vicenza”.

Questa volta a Vincere, quindi, sono stati due sport non troppo considerati… Ciclismo e Pugilato. “In passato avevamo “piazzato” per 1000 euro la maglia di Paulo Dybala – conclude la presidente Scarrico – mentre in questa occasione a vincere sono stati due sport di cui si parla meno, il pugilato, grazie al campione vicentino Luca Rigoldi ed il ciclismo, grazie al Pasino Luxury Team, che si è dimostrato attento e generoso rispetto ai bisogni del suo territorio. Grazie per questo segno ed un grazie particolare al piccolo Danilo, che ha reso possibile tutto ciò”.