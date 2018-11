Rapinatori in Hotel a Montegrotto: direttrice e portiere legati

Rapinatori in azione ieri sera intorno alle 21 all’hotel terme Antoniano di Montegrotto. Tre individui muniti ognuno di borsone si sono introdotti nella struttura e hanno immobilizzato alla reception portiere, titolare e un’altra persona presente. Hanno poi legato i tre e li hanno derubati dei contanti nei portafogli. Hanno chiesto alla direttrice di aprire la cassaforte. Non hanno usato violenza e si sono allontanati dopo l’arrivo di una quarta persona, un uomo appena uscito dalla piscina dove si stava svolgendo un corso di nuoto. Hanno bloccato anche quest’ultimo ma quando hanno visto altre persone arrivare sono scappati abbandonando i borsoni e portando via un portafoglio e alcuni contanti per un totale di 200 euro.

Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri della locale stazione e del Norm di Abano. Nei borsoni abbandonati sono stati trovati arnesi da scasso (tra cui un flessibile, dei martelli e dei cacciaviti).

I tre avrebbero parcheggiato un veicolo poco distante. Non funzionando le immagini di videosorveglianza dell’albergo saranno vagliate quelle della zona.