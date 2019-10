Rapinato e minacciato mentre passeggia in centro: rintracciato l’aggressore

Il 25 settembre scorso, in tarda serata, presso la stazione carabinieri di Bassano del Grappa, si è presentato un 49enne bassanese, con evidenti segni di percosse in volto, denunciando di aver subito una rapina ad opera di un giovane italiano. L’uomo, mentre si trovava in centro a Bassano, per una passeggiata, è stato improvvisamente avvicinato da un uomo che con modi decisi, gli ha intimato di consegnargli il telefono e i soldi. Al suo no, l’uomo è stato colpito al volto con alcuni schiaffi e minacciato di riceverne altri. A questo punto il malvivente ha sottratto alla vittima un anello, un bracciale ed una banconota da 10 euro, allontanandosi senza fretta.

Le indagini si sono quindi concentrate sull’acquisizione di immagini di videosorveglianza che hanno permesso di identificare il responsabile in B.R. italiano 27enne, pluripregiudicato. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati i due monili sottratti alla vittima. L’uomo è stato denunciato per rapina.