Rapinano uomo per strada con taglierino: arrestato 24enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, stanotte, hanno arrestato in flagranza per rapina in concorso, Abdoulaje Bance, 24enne, originario del Burkina Faso, domiciliato in città, regolare in Italia.

L’intervento al 112 veniva richiesto alle precedenti ore 23.30 circa, in viale Verona del capoluogo, da un passante che segnalava la presenza di un’aggressione in corso tra due persone.

I militari al loro arrivo, constatata la veridicità della segnalazione e dopo aver separato i due contendenti, avevano modo di appurare che uno dei coinvolti, un 50enne, residente nel capoluogo, mentre poco prima a piedi stava percorrendo viale Verona, veniva avvicinato da un terzetto di extracomunitari.

Uno dei tre risultato poi l’aggressore dopo averlo bloccato estraeva un taglierino e con violenza lo afferrava al collo, mentre uno dei complici gli sottraeva il telefono cellulare.

La vittima, a questo punto, reagiva nei confronti dell’extracomunitario che lo aveva aggredito, mentre i suoi complici si dileguavano con la refurtiva.Sul posto veniva richiesto l’intervento del S.U.E.M 118 che provvedeva ad accompagnare la parte lesa presso il Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Vicenza, dove gli venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in gg. 10.

Il responsabile accompagnato al Comando Provinciale veniva dichiarato in arresto ed al termine delle formalità di rito accompagnato presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’identificazione dei due complici.