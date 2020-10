Rapinano un ristorante di sushi: via 15mila euro, titolare legata e picchiata

Una rapina è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17.25 a Vicenza nel ristorante di sushi King One, in corso San Felice: rubati 15mila euro che si trovavano in una busta all’interno del locale, proventi dell’incasso del giorno precedente. Tutto è avvenuto mentre nel locale si trovava solo la madre 48enne del titolare, un 28enne cinese residente in città. La donna è stata aggredita, legata e picchiata da 3 uomini che indossavano mascherine chirurgiche: uno di loro aveva con sì anche un coltello. Impossessatisi di una busta contenente 15 mila euro, i banditi sono poi fuggiti. Secondo la donna aggredita, che si è liberata e ha avvertito subito il figli, i rapinatori erano connazionali: i Carabinieri indagano, anche con l’ausilio delle telecamere presenti in zona.