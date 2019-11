Rapinano minorenne e lo feriscono: arrestati due giovani

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella serata di mercoledì 13 novembre, attorno alle ore 20.00, i militari della Stazione di Schio e dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza per rapina in concorso e lesioni personali:

EL FARAH MOHAMED , nato in Marocco cl. 1993, disoccupato, noto pregiudicato locale;

nato in Marocco cl. 1993, disoccupato, noto pregiudicato locale; IJAOUANE FADWA, nata a Thiene cl. 2000, disoccupata, pregiudicata;

Nei fatti i soggetti, alle precedenti ore 19:30 circa all’interno del “Blu Bar” di via San Giovanni Bosco a Schio, hanno sottratto con violenza un paio di cuffiette Apple Airpods ai danni di un minore scledense, avventore del locale, percuotendolo per impedirgli di chiamare i Carabinieri. L’immediato intervento delle pattuglie ha permesso di bloccare i rei prima che si dessero alla fuga, recuperare la refurtiva e acquisire i filmati delle telecamere nelle vicinanze, dalle quali si confermava la dinamica del reato.

Di concerto con la Procura, immediatamente avvisata, gli arrestati sono stati condotti nelle case Circondariali di Vicenza e Verona. La misura si è resa necessaria in considerazione della efferatezza dei comportamenti posti in essere e dei numerosi e gravi precedenti di p.g. in capo ai due rapinatori, soprattutto EL FARAH.

Il minore è stato medicato e refertato presso l’Ospedale di Santorso con una prognosi di 4 giorni per traumi con ematoma all’anca destra ed escoriazioni ai polsi.