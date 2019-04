Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza sono intervenuti in via Formenton dove uno sconosciuto di origine straniera, armato di coltello, si è fatto consegnare da L.R.S, 16enne residente a Trissino, 250 euro in contanti dandosi poi alla fuga. Sull’episodio indagano i Carabinieri della sezione operativa di Vicenza.