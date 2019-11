Rapina nel centro commerciale: 18enne arrestato, 16enne complice nei guai

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Hanno tentato di rubare due giacche della North Face nel negozio Cisalfa all’interno del Centro Commerciale Palladio, ma il loro piano non ha funzionato. Due giovanissimi finiscono nei guai, uno arrestato ed uno denunciato.

L’episodio è accaduto sabato dopo mezzogiorno nel negozio sportivo Cisalfa. protagonisti un 18enne italiano di origine magrebina, Mohammed Alì Chemmari, nato a Udine ma domiciliato a Vicenza e un amico 17enne anch’egli di origine straniera. Mentre quest’ultimo faceva da palo, inviando messaggi con il telefono e informandolo sui movimenti del personale di sicurezza, il primo ha puntato ad un paio di giacche della North Face togliendo l’antitaccheggio. Qualcosa è andato storto e in una delle due giacche è rimasto un dispositivo che ha fatto scattare l’allarme.

Il giovane viene avvicinato da un addetto alla sicurezza che già aveva notato i loro movimenti sospetti. Ne nasce una breve colluttazione nella quale l’addetto rimane contuso. Sul posto sono state chiamate le volanti della Polizia di Stato di Vicenza. Il 18enne, non domo, ha dato in escandescenze ed è stato quindi ammanettato. Si è scoperto che il 16enne gli faceva da palo, dopo che quest’ultimo è stato perquisito ed è emerso lo scambio di informazioni al telefono.

Chemmari è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale mentre il 16enne è stato denunciato per furto in concorso.

Stamane si è tenuto il processo per direttissima (in aggiornamento)