Rapina in villa, notte di terrore per un pensionato minacciato e legato: via 100mila euro

La notte tra il 12 ed il 13 febbraio è stata consumata una rapina in villa ai danni di F.G., un pensionato settantanovenne di Schio. L’anziano è stato sorpreso all’interno dell’abitazione da tre individui, armati di cacciavite e coltello, con accento est-europeo, che sono entrati forzando una finestra situata al primo piano e gli hanno legato le mani con l’ausilio di una sciarpa e un cavo telefonico. I malfattori, considerato che la casa è isolata rispetto alle abitazioni della zona, hanno avuto il tempo necessario di girare per la casa, rubando denaro contante e monili in oro per un valore di circa 100.000 euro . I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Schio hanno proceduto immediatamente ad effettuare i rilievi nella villa per poter assicurare qualsiasi reperto che possa essere utile all’individuazione dei responsabili: le indagini sono in corso.