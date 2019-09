Rapina a mano armata in banca: ostaggi e paura all’Antonveneta

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Tre malviventi hanno messo a segno una rapina a una filiale di Banca Antonveneta a Padova, prendendo in ostaggio i clienti presenti e il personale della filiale. I malviventi sarebbero fuggiti dopo 40 minuti circa. Non ci sono feriti.



Tra le 12 e le 13 i tre banditi armati hanno fatto irruzione nella filiale in Via Vigonovese 138 e hanno portato a forza nel caveau i dipendenti e alcuni clienti della banca Antonveneta. Hanno minacciato tutti e si sono fatti consegnare il denaro. Sono rimasti all’interno degli uffici per 40 interminabili minuti. Gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono giunti sul posto per interrogare le vittime della rapina. In città è caccia all’uomo con l’istituzione di posti di blocco

(in aggiornamento)