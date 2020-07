Ramo pericolante sulla ciclabile: intervengono i pompieri

Ieri sera, poco prima delle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ognissanti a Bassano del Grappa per la rimozione di un ramo pericolante di grande diametro, che rischiava di cadere lungo la pista ciclabile nei pressi delle poste centrali. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con l’autoscala, hanno tagliato a circa dieci metri d’altezza il ramo del platano lungo oltre sei metri che incombeva lungo la via. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore con la messa in sicurezza del luogo e il rientro delle squadre nelle sedi.