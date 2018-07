RALLY – Palladio Historic: è partita l’avventura del Mongol Rally

E’ passato qualche mese da quando la Scuderia Palladio Historic annunciò il proprio supporto ad un equipaggio vicentino che avrebbe affrontato l’avventura del Mongol Rally; il progetto ha seguito passo dopo passo l’iter previsto e nella giornata di domenica 15 luglio scorso, la Fiat Uno del “Genghis One”, questo il nome del team dei quattro ragazzi vicentini, ha preso il via da Praga per la prima tappa della lunga avventura che li porterà sino in Mongolia. Il Mongol Rally è un’avventura alla quale si può partecipare solo con vetture datate, di cilindrata ridotta e senza l’ausilio di navigatore GPS o strumenti similari, ma soprattutto con un fine benefico: gli equipaggi ammessi, infatti, dovranno sostenere un progetto umanitario scelto autonomamente o indicato dall’organizzatore. In questo caso, il progetto da sostenere è stato scelto direttamente dal team che appoggerà “Una Ger per tutti” di David Bellatalla, un antropologo italiano che opera da parecchi anni, a Ulan Bator (Mongolia) con un progetto della Croce Rossa Internazionale a sostegno di ragazze madri con bambini portatori di handicap. La Ger, è la tenda tradizionale della popolazione nomade della Mongolia e si prevede di fornirle per l’alloggio delle ragazze madri senza casa e senza assistenza medica in modo da garantire sostegno e sicurezza dando loro anche opportunità di trovare una modesta occupazione in città e poter divenire autosufficienti per garantire cibo, abiti e legna per il riscaldamento alle proprie famiglie. Il gruppo Scuderia Palladio, costituito dalle due associazioni sportive, una dedicata alle auto moderne e l’altra alle storiche, ha voluto sostenere in modo significativo il progetto del team Genghi One, donando l’importo di 1000 euro per augurando al quartetto di riuscire, oltre che nell’impresa sulla strada, nell’intento di sostenere il progetto umanitario prescelto.