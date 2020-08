Rally, il vicentino Scalzotto sul podio

Il pilota vicentino regala a Funny Team di Abano il primo podio nella Suzuki Rally Cup

L’edizione numero quarantatre del Rally del Ciocco e Valle del Serchio, andata in scena nel recente fine settimana in Garfagnana, ha riportato il sorriso in casa Funny Team, grazie ad un ritrovato Andrea Scalzotto che ha chiuso sul podio.

Il pilota vicentino, impegnato anche quest’anno nella Suzuki Rally Cup, si è visto costretto a rispolverare la tradizionale Swift 1.6 R1, causa l’impossibilità di utilizzare la versione turbo.

Una gara in salita per il portacolori della scuderia di Abano Terme, con Daniele Cazzador, autore di due quarti tempi, a “Tereglio” e “Careggine”, chiudendo il primo giro al quinto posto.

“Abbiamo cercato di sfruttare la vecchia Swift 1.6 R1 senza fare errori” – aggiunge Scalzotto – “ma abbiamo davvero faticato tanto contro la concorrenza. Avevamo cambio e motore originali ma siamo molto contenti. Il terzo posto in campionato ci rende molto soddisfatti. È stata davvero una gara difficile, condizioni profondamente diverse rispetto al solito Ciocco che affrontavamo a Marzo. Fortunatamente, con tutto quello sporco e quei sassi, non abbiamo mai forato. Grazie di cuore a tutta l’assistenza di Baldon Rally, sono stati davvero formidabili.”

Con il bottino raccolto al Ciocco ora Scalzotto balza in sesta posizione nella Suzuki Rally Cup, a quota dieci punti, con un divario di sole sette lunghezze dal gradino più basso del podio.

Un risultato che rilancia il vicentino anche in chiave Campionato Italiano R1 dove figura attualmente al settimo posto nell’assoluta ed al sesto nella classifica di seconda divisione.