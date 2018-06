Raid vandalico di minorenni, denunciati 7 ragazzi

Sono stati individuati e denunciati alla magistratura i 7 giovani scledensi che nella notte hanno provocato in città diversi danneggiamenti.

Con una bomboletta spray di colore bianco hanno vergato oscenità nelle vetrine del Bar Roma (via Carducci), del Center Shopping (Piazza Almerigo da Schio), allo skatepark di via XXIX Aprile e al monumento dedicato ai Carabinieri nei pressi della rotatoria tra via Baratto e via Romana Rompato.

Alcuni passanti hanno notato i giovani che si muovevano all’unisono nel centro di Schio, provocando danneggiamenti: immediato è stato l’intervento di due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccare i giovani vandali, identificandoli.