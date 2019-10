Raid dei ladri in 8 associazioni vicentine

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Incursione dei ladri nella notte fra sabato e domenica in via Arzignano 1 a Vicenza, civico nel quale hanno sede dieci associazioni vicentine fra cui Italia Nostra, Amnesty International, Avis, Unesco for Vicenza e Associazione Amici dei monumenti, musei e paesaggi.

Ad accorgersi del passaggio dei ladri il vicepresidente di Italia Nostra ieri mattina. Ignoti erano entrati ed avevano forzato le entrate di 8 associazioni su 10, fra queste anche Italia Nostra. Il vicepresidente, che riferisce che i ladri hanno portato via pochi euro di fondo cassa nella sede di Italia Nostra, ha anche cercato di avvertire le altre associazioni ed ha chiamato la Polizia. I danni e l’entità dei furti è da verificare.