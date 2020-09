Si tuffa nel fiume e scompare davanti al padre: trovato vivo dopo ore

Aggiornamento ore 18

E’ vivo ed è in buone condizioni il giovane di 20 anni che i pompieri stavano cercando da stamane nelle acque del Sile, a Treviso. Il padre l’aveva visto lanciarsi nel fiume, e si era anche tuffato a sua volta, senza riuscire a raggiungerlo. Il ragazzo è stato trovato a Istrana (Treviso), dove è giunto prendendo un treno. Dopo essersi tuffato, era riemerso e da solo aveva guadagnato la riva, tra la vegetazione, dirigendosi ancora con gli abiti inzuppati verso la stazione. (ANSA).

Il tuffo e la scomparsa di stamane…

Dalle 10:50, i vigili del fuoco sono impegnati per la ricerca di un giovane caduto nel fiume Sile nei pressi di Via Silvio Pellico a Treviso. Il primo tentativo di soccorso è stato dato dal padre che si è tuffato, ma non ha raggiunto il giovane. I vigili del fuoco intervenuti con più squadre stanno eseguendo delle ricerche lungo le sponde del fiume, mentre si è alzato il volo l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia, che sta effettuando un sorvolo del fiume. I sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Vicenza, stanno eseguendo delle immersioni di ricerca dal molo dei canottieri.