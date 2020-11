Ragazzo in quarantena in giro per Vicenza, alla guida amico senza patente

Nell’ambito dei controlli delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza, sabato sera è stata fermata un’auto con a bordo tre giovanissimi, poco più che maggiorenni, tutti vicentini residenti nel Bassanese. Intorno alle 20.30 stavano transitando in viale Trento quando sono stati fermati. Gli agenti hanno constatato che uno dei passeggeri si trovava in giro nonostante fosse sottoposto a periodo di quarantena, che sarebbe scaduto a mezzanotte. E’ stato multato con una sanzione di 400 euro. Non solo, è emerso che il ragazzo alla guida, da poco maggiorenne, guidava con patente sospesa. Quest’ultimo è stato denunciato per guida senza patente.