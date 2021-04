Ragazzo di 17 anni precipita dal poggiolo di casa nel Vicentino mentre è al telefono

Poteva avere conseguenze drammatiche quanto accaduto in viale Venezia a Trissino. Un giovane di 17 anni è precipitato dal poggiolo di casa da un’altezza di 4 metri mentre stava parlando al telefono.

L’episodio è accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 14.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava parlando al telefono ed era seduto sul parapetto del poggiolo della propria abitazione. Forse per una distrazione, ha perso l’equilibrio ed è precipitato di schiena. Subito è stato soccorso dai genitori e sul posto sono stati chiamati i sanitari del SUEM 118 che l’hanno trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo (media gravità). Fortunatamente il giovane non versa in gravi condizioni e secondo le prime informazioni avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma alla schiena.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Valdagno.