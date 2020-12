Ragazzo aggredito per strada a Vicenza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

(foto archivio)

Nella serata di ieri (27 dicembre), a Vicenza in via G. Rossini i militari della sezione radiomobile sono intervenuti a seguito delle lesioni personali dolose subite da un cittadino Moldavo, di 26 anni.

Il giovane, poco prima, mentre a piedi si trovava a poca distanza dalla propria abitazione, veniva avvicinato da due persone una delle quali lo colpiva con un pugno al volto facendolo cadere a terra. Gli individui si allontanavano velocemente a bordo di un’autovettura.

La vittima, immediatamente soccorsa, è stata accompagnata presso l’ospedale civile di questo capoluogo, dove gli venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 2 giorni. Le indagini sono in corso anche per risalire al movente alla base dell’aggressione.