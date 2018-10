Ragazzino di 11 anni trova portafogli con 620 euro e lo consegna ai carabinieri

Un esempio di civiltà è stato offerto oggi a Marostica da un ragazzino di 11 anni il quale, tornando da scuola, ha ritrovato lungo via Panica un portafogli. Con sua grande sorpresa ha rinvenuto all’interno 620 euro, una somma considerevole. Senza pensarci un attimo si è subito recato presso la Stazione Carabinieri di Marostica per consegnare ai militari quanto rinvenuto.

Immediati accertamenti dell’Arma scaligera sui documenti d’identità hanno permesso di risalire all’uomo, un 62enne locale, incredulo di fronte alla notizia.

L’alto senso civico del giovane sarà sicuramente ricompensato dall’uomo che ha potuto così tornare in possesso del denaro, probabilmente necessario per pagare bollette o spese impellenti.