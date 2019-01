Ragazzino di 11 anni investito sulle strisce

Grave incidente stamane alle 7.25 a Thiene

Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale NordEst Vicentino, M.G., uomo 28enne da Costabissara, alla guida di autovettura VW Golf stava percorrendo via Gombe con direzione Thiene centro. Giunto all’altezza dell’attraversamento pedonale in località Cà Beregane, ha effettuato una manovra di sorpasso del veicolo che procedeva senza avvedersi che lo stesso si era fermato per consentire l’attraversamento di 4 pedoni, tutti dello stesso nucleo familiare, che stavano attraversando da sinistra verso destra (Villa). Il conducente della VW Golf non è riuscito ad evitare l’urto con uno dei pedoni, un ragazzo di 11 anni, investendolo. Il minorenne è stato soccorso e trasportato all’Ospedale di Santorso ove veniva ricoverato, in attesa di operazione chirurgica, per la frattura di tibia e perone.

Al conducente della VW Golf veniva immediatamente ritirata la patente di guida e veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Rilievi sinistro e regolazione intenso traffico a cura di 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.