Ragazzino derubato da donna in centro

I genitori di un ragazzo minorenne di Sandrigo hanno presentato denuncia ai carabinieri per un episodio accaduto ieri pomeriggio alle 1430 in pieno centro a Vicenza lungo Corso Palladio. In base alla ricostruzione del figlio, studente delle superiori, che si trovava con un amico in corso, una donna di 30/40 anni li avrebbe fermati chiedendo l’elemosina. Al rifiuto dei ragazzi avrebbe strattonato uno dei due facendogli cadere lo zaino, rovistando e trovando 20 euro, per poi dileguarsi