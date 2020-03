Ragazzini giocano a calcio: denunciati – Stranieri in gruppo nei parchi

Venerdì 13 marzo 3 alle 18:30 militari della Stazione Carabinieri di Camisano Vicentino intervenivano in Montegalda via Ceroni presso il campo di calcetto di proprietà dell’U.S. Colzè, che normalmente viene lasciato aperto, ove venivano identificati sette giovani (di cui quattro minorenni) intenti a giocare una partita di calcio tra amici.

Constatata la violazione a quanto imposto dal DPCM dell11/03/2020 sul divieto di assembramenti, tutti venivano deferiti per il reato p.e p. dallart. 650 c.p. e segnalati al Prefetto.

I quattro minorenni venivano affidati ai genitori.

Sempre nella serata del 13 venivano effettuati altri tre interventi a causa di assembramenti perlopiù di cittadini extracomunitari nelle zone di via Verdi, Piazzale Bologna e Campo marzio.

Allarrivo in Campo Marzio venivano notati circa tredici soggetti di colore che, alla vista dei militari, si davano a precipitosa fuga, stessa scena in via Verdi dove quattro uomini di colore scappavano allarrivo della pattuglia.