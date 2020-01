Ragazzina si getta dalla finestra a scuola

Una ragazzina che frequenta la scuola media ‘Palladio’ si è gettata dalla finestra del primo piano finendo su un manto erboso ed è ora ricoverata al San Bortolo in condizioni serie. La giovane avrebbe atteso la ricreazione per scrivere alla lavagna le sue intenzioni per poi gettarsi. L’allarme è stato dato da una insegnante alla ripresa della lezione. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 dall’ospedale di Noventa, che l’hanno trasportata a Vicenza. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. In base ad una prima ricostruzione la studentessa non avrebbe manifestato in precedenza segnali di disagio e non sarebbe stata vittima di bullismo. Inoltre, secondo quanto scrive Il Giornale di Vicenza, aveva un buon profitto scolastico ed era socievole. Sull’episodio indagano i carabinieri di Noventa Vicentina