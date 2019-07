Ragazzina gravissima dopo l’incidente in piscina: sei indagati﻿

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Redazione16 luglio 2019 20:40

Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo l’incidente di sabato pomeriggio accorso a una ragazza di 12 anni, figlia di un noto professionista vicentino con lo studio in città. La ragazza si trovava nella piscina idromassaggio del bagno Texas di Marina di Pietrasanta e dopo aver mangiato si è buttata in acqua: colpita da una congestine, è ancora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Massa. Le persone indagate sono i titolari della struttura e gli assistenti.

Gli accertamenti, svolti ieri mattina, hanno riguardato prevalentemente l’area della piscina, già oggetto di sequestro sia del sistema di registrazione delle telecamere, anch’esse già oggetto di sequestro. Altro aspetto oggetto di approfondimento sono state le procedure di sicurezza e di emergenza che si sarebbero dovute adottare.