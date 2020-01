Ragazzina derubata della busta natalizia all’oratorio: via 300 euro

Furto all’interno dell’oratorio della chiesa di San Pio X a Vicenza, in via Giuriato. Vittima una ragazzina di 13 anni.

La madre si è recata in questura a sporgere denuncia per quanto avvenuto nel pomeriggio dello scorso 7 gennaio.

La figlia si era recata all’oratorio e, dopo aver appeso il giubbotto, si è allontanata per giocare con gli amici. Quando è tornata per riprenderlo, si è accorta che erano spariti 300 euro, somma che aveva ricevuto in dono per le festività natalizie. Sul posto è stata chiamata una pattuglia delle volanti ed è probabile che le telecamere di sorveglianza poste all’esterno possano aver rilevato qualche movimento sospetto. Gli agenti hanno identificato alcuni dei ragazzi presenti e stanno cercando di fare luce sulla vicenda.