Ragazzina 12enne cade dal secondo piano: è in prognosi riservata al San Bortolo

Tragico incidente ieri sera alle 22 in zona Ferrovieri dove una ragazzina di 12 anni è precipitata dal secondo piano, procurandosi diversi traumi. Ad avvertire i sanitari del Suem 118 è stata la madre che ha sentito le urla della figlia. E’ andata a controllare ed ha trovato la finestra aperta. Si tratta di un incidente e non di un gesto estremo. La 12enne è probabilmente scivolata nel vuoto. E’ stata portata all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove si trova in rianimazione pediatrica in gravi condizioni.