Ragazze 20enni denunciate per furto di abbigliamento

Nel pomeriggio di martedì 1° dicembre scorso, un equipaggio della radiomobile, su segnalazione del direttore del negozio Cisalfa, che aveva immediatamente allertato il “112”, si recava presso il Centro Commerciale Carrefour in via del terziariodi Thiene,ove accertava che, due donne, erano stato sorprese mentre tentavano di uscire omettendo volutamente di onorare il pagamento di alcuni capi d’abbigliamento per un importo totale di oltre 250 euro.

I militari rilevavano inoltre che gli articoli erano stati prelevati poco prima dagli scaffali espositori ai quali erano state strappate le placche antitaccheggio.

Opportunamente identificate le due ventenni, un’italiana e l’altra di origini brasiliane abitanti nell’alto vicentino, sono state sottoposte alle formalità di rito e adesso la loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di furto aggravato in concorso.