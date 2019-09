Ragazza vicentina finge stupro per evitare esame di riparazione

Pensava di evitare l’esame di riparazione ed ha escogitato un metodo diabolico, mettendo in campo notevoli doti attoriali. Alla fine è stata scoperta ed ora, oltre al mancato esame deve affrontare una denuncia per simulazione di reato.

Protagonista della vicenda è una ragazza vicentina di 21 anni, residente in città, studente in una scuola superiore serale.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di qualche giorno fa. La ragazza si è presentata a scuola nel giorno dell’esame, di matematica, visibilmente scossa e trafelata. Ha raccontato ai docenti di essere appena sfuggita ad un tentato stupro.

Sul posto è stata chiamata la polizia. La giovane, sconvolta ed in lacrime, ha raccontato che poco prima si era recata in un bar ed ha incontrato un individuo che ha iniziato a rivolgerle pesanti apprezzamenti. Uscita dal locale è stata inseguita dal soggetto che le avrebbe messo le mani addosso. A supporto della tesi, ha anche mostrato uno strappo sui suoi fouseaux.

Gli agenti hanno messo a verbale le dichiarazioni ma, insospettiti, hanno poi fatto qualche verifica, scoprendo che le informazioni che aveva fornito non avevano alcun fondamento. Nel luogo dove dice di essere stata avvicinata, infatti, in base alle immagini di videosorveglianza, non vi erano altri soggetti. Non solo. Il titolare del bar ha riferito che non vi era alcun uomo e non era successo niente. La giovane aveva semplicemente preso un caffé ed era uscita. Sentito il Pm di turno, gli agenti delle volanti l’hanno convocata qualche giorno dopo e, di fronte alle domande e alle verifiche fatte, ha confessato il suo piano.

Non solo non ha passato l’esame, ma verrà denunciata per simulazione di reato.