Ragazza ruba bancomat ad anziana e preleva 1500 euro: denunciata

I militari della Stazione di Malo hanno concluso un’attività d’indagine che li ha portati a denunciare per furto e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, L.D. di 21 anni senza fissa dimora con precedenti di polizia. Alla stessa è stato attribuito un furto su autovettura in sosta, con successivi indebiti prelevamenti con carta bancomat per circa 1500 euro, perpetrato in danno di una pensionata il giorno 05 agosto nei pressi del cimitero di Isola Vicentina.

I Carabinieri sono riusciti ad individuare la donna analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze degli Istituti bancari dove la stessa aveva prelevato indebitamente i soldi della vittima.