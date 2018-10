Ragazza muore nel sonno

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla paginaPer essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Una ragazza di 24 anni, residente a Piovene Rocchette, Valentina Ranù, è stata trovata morta nel suo letto dai genitori stamane. In base alle prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma sul corpo è stata comunque disposta l’autopsia. A trovare la 24enne senza vita sono stati i genitori e sono stati inutili i tentativi di rianimarla. Il padre, Giovanni, è un appuntato dei carabinieri a Thiene