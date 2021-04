Ragazza colta da malore lungo un sentiero (FOTO)

Alle 18 circa di ieri la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Padova per una giovane colta da malore, mentre con alcune amiche si trovava lungo il Sentiero delle Mole, sul Monte delle Valli. Otto soccorritori hanno raggiunto la ragazza, A.F., 21 anni, di Battaglia Terme (PD), in località Capitello, la hanno imbarellata e trasportata per circa 200 metri sulla strada bianca fino all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale per gli accertamenti del caso.