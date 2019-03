Ragazza aggredita da fidanzato in centro viene difesa da un 51enne, giovane in fuga all’arrivo della Polizia

Aperitivo movimentato ieri alle 19.15in pieno centro, in prossimità dell’Osteria Caneceeto. Una ragazza di 26 anni di origine straniera residente a Barbarano-Mossano è stata aggredita verbalmente dal proprio fidanzato nordafricano davanti a molte persone. I toni fra i due si sono alzati e il giovane ha cercato di aggredirla anche fisicamente avventandosi contro di lei e tentando di strapparle il telefono dalle mani.

Solo il pronto intervento di un 51enne vicentino, Stefano Bertoncello, che stava passano in zona ed assistendo alla scena si è sentito in dovere di intervenire per difenderla ha permesso che la situazione non peggiorasse. L’uomo si è avventato contro il giovane spintonandolo e intimandogli di lasciarla stare. E’ stato talmente convincente che il giovane nordafricano si è allontanato prima che arrivassero le volanti, chiamate sul posto dalla ragazza. La giovane, probabilmente temendo ritorsioni, non ha voluto riferire le generalità del fidanzato e non ha voluto né sporgere querela né farsi visitare.

“Dopo averla strattonata e quasi picchiata -riferisce Bertoncello- l’ho appiccicato al muro ed accompagnato all’interno del bar Canceeto. Sono intervenute 2 pattuglie della polizia ma il c… era già scappato. Mi ha dato fastidio il fatto – continua Bertoncello- che molti ragazzi presenti si voltassero dall’altra parte come se il problema non esistesse. Con me c’erano due signori della mia età pronti ad intervenire. Non mi ritengo un angelo custode ma solo un padre che difendeva una figlia, perché tutte le ragazze indifese sono figlie di padri che difendono la vita di persone più deboli ed indifese. Dico solo che se questo ragazzino avesse tirato fuori il coltello si sarebbe fatto molto male. Razzista? No solo uno che vuol difendere i più deboli. Ps :la ragazza era di colore e il ragazzo tunisino quindi lasciamo a parte il razzismo”.