Ragazza 21enne compra marijuana ma le vendono erba di campo: va dai carabinieri

Giovane raggirato segnala spacciatore… viene poi segnalato come assuntore



Non è usuale che un acquirente di marijuana si presenti alle forze dell’ordine per lamentare un acquisto (illegale) non andato a buon fine.

E’ successo ieri a Vicenza.

Protagonista una ragazza 21enne residente a Valdagno, nella serata di lunedì 15 giugno 2020, si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Vicenza, per segnalare che nel pomeriggio dopo aver contattato un individuo residente nel capoluogo per concordare l’acquisto di sostanza stupefacente del tipo marijuana, accompagnata dal fidanzato lo incontrava in viale San Lazzaro. L’uomo, previo pagamento della somma di € 200,00, le consegnava un involucro adeguatamente confezionato contenente a suo dire quanto richiesto. La giovane e il fidanzato nel tragitto di rientro, giunti a Montecchio Maggiore si fermavano in luogo appartato per consumare lo stupefacente in precedenza acquistato, avvedendosi che nella confezione vi era della semplice erba di campo. La coppia, a questo punto, contattava il venditore per chiarimenti il quale riferiva di avergli venduto l’erba che avevano richiesto poiché non avevano specificato nella richiesta il tipo. I due giovani saranno comunque segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti.