Raffiche di vento e danni nel Vicentino – A Grancona cade impalcatura Casa Zuccante

Decine di chiamate ai Vigili del Fuoco nel pomeriggio. Diverse zone del Veneto, soprattutto Vicentino e Veneziano sono state battute da forti raffiche di vento.

A Vicenza intervento per alberi pericolanti a Borgo Casale, per rimozione di macerie di un cantiere in contrà San Paolo. Ancora alberi pericolanti in contrada Frigon a Montebello, in via Zamenhof a Vicenza. Crollo di una piccola struttura in Corso Fogazzaro, della copertura di un tetto in via Pasubio a Schio. Intervento per rimozione di teloni e di un’impalcatura di un cantiere edile in via Pederiva a Grancona (foto). Alberi pericolanti in via Ferrarin, danneggiamento della copertura di un tetto in piazzetta Santo Stefano a Vicenza e verifica stabilità di un edificio in via Ritorto ad Arzignano.

A Grancona (Val Liona)

Val Liona. Lungo la provinciale caduta parte dell’impalcatura di Casa Zuccante, l’edificio a fianco della sede municipale di Val Liona che ospita una delle due biblioteche comunali. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la polizia locale. Due anni fa crollò parte del tetto. I nuovi lavori di ristrutturazione erano

iniziati a dicembre.

Nel Veneziano almeno 20 interventi dei Vigili del Fuoco. Raffiche di forte vento hanno abbattuto alberi a Spinea, San Donà di Piave, Isola di Sant’Elena, Venezia, Mira e Scorzé.