Raffica di terremoti nei Balcani: dopo l’Albania, poco fa scosse in Bosnia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4, si è verificata alle ore 10:19 con epicentro nei pressi di Blagaj, Bosnia e Herzegovina. La profondità stimata è stata di circa 10 Km. Tutto questo dopo la violenta scossa di magnitudo 6.4 che ha colpito la costa settentrionale dell’Albania stanotte alle ore 3:54 italiane. L’epicentro è stato tra Shijak e Durazzo, con una profondità di appena 10km; proprio a Durazzo e Thunama ci sono stati numerosi crolli di edifici, case, palazzi. Almeno 150 feriti e numerosi dispersi: si scava sotto le macerie. Un terremoto di tale violenza si è avvertito bene anche oltre l’Adriatico, al Sud Italia, in particolare su Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e persino in Campania. Chiaramente la Puglia è stata la più coinvolta, anche se attualmente dalla sala della protezione civile Puglia non risultano particolari danni a cose o persone.