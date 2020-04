Raffica di sanzioni e denunce: sigarette fuori paese, mazza da baseball in auto, negozio aperto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Interventi a Grsiginano, Lonigo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore e Vicenza: denunciata una persona per porto abusivo di arma e diverse persone sanzionate per violazione delle norme tese ad evitare la diffusione del Covid-19.



Anche nelle giornate di venerdì, sabato, Pasqua e Lunedì dell’Angelo i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

Ecco gli episodi:

– nella serata di Lunedì dell’Angelo a Vicenza in viale Risorgimento, i Carabinieri della Sezione Radiomobile denunciavano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma, A.D.R, 28enne, residente a Grisignano di Zocco che veniva trovato in possesso di una mazza da baseball.

– nella serata di sabato e nella mattinata di Pasqua a Grisignano di Zocco, i Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino controllavano un 49enne, un 18enne ed un 17enne, tutti residenti in paese, che non fornivano adeguata giustificazione del fatto di essersi allontanati dalle rispettive abitazioni oltre i duecento metri;

– nella mattinata di Lunedì dell’Angelo a Lonigo, i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai Carabinieri Forestali, contestavano al titolare del negozio di alimentari Kang Brother Market, che ha sede in via Q. Rossi n. 22, la violazione dell’Ordinanza Regionale riferita alla chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali. Nel corso del controllo il cliente trovato nel locale, un 53enne di nazionalità indiana residente a Sarego, veniva sanzionato per essersi allontanato dal comune di residenza senza giustificato motivo; – nel tardo pomeriggio di Lunedì dell’Angelo i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina controllavano:

• a Noventa Vicentina, un 21enne di nazionalità indiana, residente a Barbarano Mossano, che giustificava la presenza in paese riferendo che si era recato presso il locale ospedale civile per pagare alle casse automatiche, una visita medica cui si era sottoposto lo scorso mese di dicembre; un 40enne residente a Pojana Maggiore, invece, riferiva che nel comune di residenza non vi erano distributori automatici di sigarette;

• a Pojana Maggiore, una 24enne residente a Montagnana (PD) giustificava la sua presenza in paese riferendo che aveva litigato con i genitori e si stava recando da una sua conoscente per trovare conforto.