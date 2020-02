Raffica di furti nelle auto: l’ultimo su una Volvo

Continuano i furti e i danneggiamenti sulle auto a Vicenza, tanto che i carabinieri hanno approntato un servizio speciale di controllo del territorio. L’ultimo episodio in ordine di tempo nella notte fra sabato e domenica in via Monte Cimone a Vicenza, dove è stata presa di mira una Volvo di proprietà di R.T., 55enne di Vicenza. Ignoti hanno infranto un finestrino rubando 20 euro in monetine e un paio di occhiali. Nell’auto è stato abbandonato il martelletto usato per infrangere il vetro.

Gli episodi, a decine dall’inizio dell’anno (fanno notare i carabinieri) non riguardano una zona specifica della città, ma sono distribuiti nei diversi quartieri, in zone generalmente prive di telecamere. Il martelletto abbandonato, nel frattempo, sarà oggetto di esami dattiloscopici e biologici per risalire all’autore del furto.