Raffica di furti in città: oro e contanti rubati in 4 abitazioni

Ben quattro furti in abitazione in poche ore segnalati ai carabinieri si sono verificati nei giorni scorsi



Il 29 novembre alle 18.30 i carabinieri sono stati chiamati in viale Ortigara a Vicenza (zona Piazzale Tiro a Segno). Il proprietario 37enne di un’abitazione ha riferito che la zia, residente in zona, ha visto poco prima uscire un individuo dall’abitazione. Era entrato in casa arrampicandosi su una tettoia e forzando la finestra del bagno al secondo piano. Ha asportato oggetti e monili in oro (danno da quantificare).

-Sempre ieri alle 18.30 un uomo di 51 anni residente in strada Vallarsa (zona Maddalene) ha chiamato i carabinieri. Era uscito di casa per mezzora dalle 18 alle 18 e 30. Al suo ritorno ha visto che ignoti erano entrati nell’abitazione dopo aver forzato la porta d’ingresso. Hanno letteralmente tagliato la cassaforte asportando la somma di 11.500 euro in contanti.

Un’ora dopo, alle 19.40 i carabinieri sono stati chiamati in via Niccolò de Conti a Vicenza (zona Villaggio del Sole). Il proprietario, un 31enne vicentino, era uscito tra le 15.40 e le 19.30. Al ritorno si è accorto che ignoti erano entrati in casa arrampicandosi sulla grondaia ed erano entrati in camera da letto, rubando monili (valore da quantificare)



Il giorno prima, venerdì 28 novembre, un 69enne ha denunciato la sottrazione di due orologi (Rolex Portofino e Omega Speed). Ignoti sono entrati nella sua abitazione in via Battista da Vicenza dopo aver forzato una porta-finestra al primo piano.