Raffica di eventi in città: ecco i divieti e le prescrizioni

Il ricco programma di concerti e manifestazioni che si susseguiranno nei prossimi giorni in piazza dei Signori sarà accompagnato da un significativa organizzazione messa a punto per garantire il rispetto nella normativa anti contagio.

Questa mattina le linee di intervento sono state definite nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto a cui, oltre al sindaco, all’assessore con delega alle manifestazioni e ai rappresentanti di tutte le forze dell’ordine cittadine, hanno preso parte i tecnici comunali e gli staff dei singoli eventi.

Dal concerto di Arisa a quello dei Wit Matrix, dalla manifestazione dedicata a Miss Provincia allo spettacolo di Bruno Conte, dal concerto Viva Verdi alla serata in cui sarà protagonista Elisa, è stata decisa la predisposizione di varchi di accesso a percorsi che, a partire dalle 20, indirizzeranno le persone nelle diverse aree attorno alla piazza.

I percorsi, adeguatamente presidiati per evitare assembramenti, dovranno essere utilizzati per accedere con biglietto o invito agli eventi, per raggiungere i plateatici aperti o per muoversi al di fuori della zona degli spettacoli, che sarà schermata. Sarà dunque garantito agli avventori la possibilità di raggiungere bar e ristoranti della zona.

Inoltre, dal 10 al 17 settembre, escluso il 15 settembre, dalle 19 alle 24 scatterà il divieto di somministrare e vendere bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro o lattine in piazza dei Signori, delle Biade, delle Erbe, in piazzetta Palladio, contra’ Santa Barbara, stradella Santa Barbara, contra Manin, contra’ delle Morette, contra’ del Monte, contra’ Cavour, contra’ Muscheria, contra’ Garibaldi e contra’ Pescheria Vecchia.

Infine, negli stessi giorni e orari, in tutto il centro storico delimitato dalle mura duecentesce sarà vietato consumare bevande al di fuori dei plateatici.