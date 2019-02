Raffica di denunce per guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di droga

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno denunciato diversi conducenti non in linea con le prescrizioni del Codice della Strada, specificamente:

Nella notte del primo gennaio la Sezione Radiomobile ha denunciato per guida in stato di ebbrezza con coinvolgimento in sinistro stradale l’80enne F.A., controllato a seguito dell’incidente fra la sua Ford Focus ed una Renault Clio condotta da una 49enne di Cartigliano. Il soggetto ha presentato difatti un tasso di 1,9 g/l. Patente ritirata e auto sottoposta a fermo amministrativo.

La notte del 26 gennaio la Sezione Radiomobile, supportata dalla Stazione di Rosà, ha denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di accertamento il 31enne rosatese G.M. Il soggetto, controllato alla guida di una Smart in evidente stato di ebbrezza, rifiutava con frasi oltraggiose e minacciose l’accertamento con etilometro. Patente ritirata e auto affidata al proprietario.

Le prime ore del 9 febbraio la Sezione Radiomobile ha denunciato la 26enne di Molvena F.F., sorpresa alla guida della propria 500 Abarth 595 con tasso fra 1,65 e 1,70. Patente ritirata ed auto sequestrata.

Il pomeriggio del 9 febbraio la Sezione Radiomobile ha denunciato il 38enne di Romano d’Ezzelino S.A.A., sorpreso alla guida della propria Bmw con tasso fra 0,8 e 1,5 g/l. Patente ritirata ed auto affidata in custodia a familiare.

Il 12 febbraio la Stazione di Rosà ha denunciato il 49enne rosatese M.F., fermato alla guida della propria Audi A4 Avant sotto effetto di stupefacenti, presumibilmente cocaina. Auto sequestrata e patente ritirata.

“Anche alla luce di recenti episodi -recita una nota dei carabinieri della Compagnia di Bassano- l’attenzione alla circolazione è massima e sempre puntuale, a tutela del cittadino”.