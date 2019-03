Raffica di controlli nell’Alto Vicentino: 3 denunciati

Ripetuti i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Schio nella serata di ieri.

Anche questa volta l’impiego di un alto numero di pattuglie concentrate nelle ore serali ha dato i suoi frutti: in tutto sono state segnalate alle competenti Autorità Giudiziaria e Autorità Amministrativa 3 persone controllate in diversi momenti ed in luoghi diversi.

Il primo, C.A., thienese di 36 anni, con precedenti di polizia, è stato controllato mentre era alla guida di una Audi A3 in viale Mazzini ad Arsiero e trovato in possesso per uso personale di cocaina, eroina e hashish. Contestualmente, gli è stata contestata la violazione amministrativa per guida con patente scaduta.

Il secondo, G.M., 31 anni, incensurato, è stato controllato mentre si aggirava a piedi a Cogollo Del Cengio in via Ampuri e trovato in possesso di marijuana per uso personale.

Il terzo, P.R., croato 24 anni, con precedenti di polizia, è stato controllato sempre a Cogollo Del Cengio in Località Piangrande alla guida di una BMW e trovato in possesso per uso personale di marijuana, nonché di un coltello della lunghezza totale di quasi 30 cm, per il quale è stato deferito per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. La patente di guida è stata ritirata.