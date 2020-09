Droga e giovani: raffica di controlli nell’Alto Vicentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Questo fine settimana la Compagnia Carabinieri di Schio, nel corso di un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, ha denunciato: E.G.A. cittadino maladense, 30 anno, con precedenti di polizia, con T.A, cittadino di Santorso, 39 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di grammi 22 di marijuana e di uno spinello, a bordo di un’autovettura controllata in Santorso.

M.A., cittadino di Arsiero, 20 anno, con precedenti di polizia, trovato in possesso di grammi 4,8 di marijuana, hashish, eroina e cocaina, durante il controllo della propria auto in Valdastico. Ritirata la patente di guida.

Inoltre sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti: un cittadino padovano di 24 anni, incensurato, controllato ad Arsiero località Pria e trovato in possesso di grammi 11 di marijuana.

Un cittadino di Piovene Rocchette 18 anni, incensurato, controllato a bordo del proprio ciclomotore e trovato in possesso di grammi 11 di marijuana, sequestrato il ciclomotore e sottoposto a fermo amministrativo, nonchè ritirata la patente di guida.

Un cittadino di Marano Vicentino, 20 anni, incensurato, controllato aCogollo del Cengio in località Pria, a bordo di un’auto e trovato in possesso di 1,6 grammi di marijuana.

Un cittadino scledense, 18 anni, incensurato, controllato a Santorso in via del Fosso Cavallaro, trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana.

Un cittadino di Santorso, 21 anni, incensurato, controllato a Santorso in località La Favorita trovato in possesso di 1,2 grammi di marijuana

Un cittadino scledense, 18 anni, incensurato, controllato a Santorso in via della Masena, trovato in possesso di 0,4 grammi di marijuana.