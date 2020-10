Raffica di controlli dei Carabinieri nell’Alto Vicentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Numerosi controlli e massiccia presenza sul territorio da parte della Compagnia dei Carabinieri di Schio.

Nel weekend, diverse pattuglie sono state dislocate sul territorio di Schio e Comuni limitrofi per una sensibile attività di prevenzione dei reati e di controllo in generale. I risultati non si sono fatti attendere.

C.A., cittadino scledense di 20 anni, è stato controllato a Santorso in Via Santa Maria a bordo della bici e trovato in possesso di 43 grammi di marijuana, materiale per il suo confezionamento e un bilancino di precisione, tutto posto sotto sequestro.

Un cittadino cogollese di 19 anni, incensurato, è stato segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente poiché, controllato a Cogollo del Cengio in via Mameli a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di 0,54 grammi di marijuana.

Un cittadino vicentino di 24 anni, incensurato, è stato segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente poiché, controllato a Piovene Rocchette in Via Fogazzaro alla guida di un’autovettura, è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di marijuana. Patente di guida ritirata.

Un cittadino scledense di 56 anni , pregiudicato, è stato sanzionato poiché, controllato a Schio in Viale dell’Industria,è stato sorpreso alla guida propria auto priva di copertura assicurativa. Veicolo sequestrato.