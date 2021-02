Raffica di controlli: 5 sanzioni per mancato rispetto coprifuoco

Le Volanti della Questura hanno intensificato, come disposto dal Questore Messineo, i controlli volti a verificare l’osservanza della normativa anti-covid.

Nella intera giornata di ieri, delle 75 persone sottoposte a verifica, 5 sono state sanzionate amministrativamente.

In Via Lamarmora, dove un cittadino pakistano è stato sorpreso in giro violando l’obbligo di quarantena essendo da poco giunto in Italia dalla Turchia.

In Viale Riviera Berica è stata sanzionata una donna, vicentina, che in stato di ebbrezza ometteva di fare uso dei prescritti DPI.

Alle 22.45 di ieri, 25 febbraio, in Via Bellini, due ventenni ed una minorenne di 17 anni, venivano sanzionati perché si trovavano in strada senza alcuna valida autorizzazione: la minore, vicentina, veniva riaffidata alla madre al termine delle operazioni di verbalizzazione.