Raffaella Masciadri sarà Ambassador per l’Italia a Tokyo 2020

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Raffaella Masciadri, pluricampionessa di basket femminile, soprattutto con la maglia del Famila Schio (con cui ha giocato per quindici anni), è stata da poco rieletta nel Consiglio Nazionale del Coni in quota atleti e ora rappresenterà l’Italia ai Giochi Olimpici che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto.

Masciadri, che in carriera ha vinto quindici campionati italiani e giocato 101 partite con la maglia della nazionale, ha ricevuto il titolo di Ambassador direttamente dal Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di Consegna del Tricolore.

L’ex cestista in carriera ha fatto le fortune del Famila Schio: dieci campionati, otto Coppa Italia, dieci Supercoppa Italiana, una Eurocup. Per lungo tempo è stata una delle giocatrici più rappresentative delle scledensi e ha anche avuto la possibilità di giocare in WNBA, il campionato americano di basket femminile, con le Los Angeles Sparks.