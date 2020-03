Raddoppiate le consegne a domicilio dei produttori di Campagna Amica

Gli inviti a stare in casa da parte delle autorità sono stati accolti dalla popolazione, con ben il 43% dei consumatori che, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ ha tagliato le uscite anche per andare a fare la spesa, che rimane peraltro tra i comportamenti consentiti.

La maggioranza dei cittadini (61%) in questo periodo si reca in mercati, supermercati e discount non più di una volta alla settimana.

In Veneto l’operazione è scattata da qualche settimana dapprima con il “prenota e ritira” nei mercati di Campagna Amica, poi con la consegna del “Pacco salva dispense” per chi è costretto a restare a casa. È l’iniziativa dei produttori di Coldiretti che animano i banchi nelle piazze, negli spacci aziendali per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori di fronte all’emergenza sanitaria che ha profondamente modificato le abitudini di acquisto.

Nel sito https://veneto.coldiretti.it/news/campagna-amica-a-casa-tua/ è online l’elenco delle attività agrituristiche e dei produttori aderenti all’iniziativa.