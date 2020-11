Raccomanda di indossare la mascherina: insultato e picchiato

Picchiato perché aveva raccomandato a quattro persone di indossare la mascherina: è accaduto domenica a Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia. Vittima del pestaggio, un 40enne di Preganziol: l’uomo è stato prima offeso e poi oggetto di pugni e calci a collo e mandibola, con una dozzina di giorni di prognosi. L’uomo si trovava a Cavallino per fare un’immersione un’immersione in mare ma ha notato quattro persone tra i 40 e i 50 anni senza mascherina e ha chiesto di indossare le protezioni.

Per tutta risposta ha ricevuto una serie di offese.

Dopo l’immersione, la vittima uscendo dall’acqua e ha incontrato quelle stesse persone senza mascherina. E ha ripetuto l’invito di indossare la protezione. A quel punto è stato accerchiato e malmenato: l’arrivo di un passante ha salvato la situazione. L’episodio è stato denunciato ieri ai Carabinieri di Mogliano.