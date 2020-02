Raccolta fondi per il sogno di Stefano: andare a New York

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Aveva reso pubblico il suo sogno ed ora è partita una raccolta fondi per realizzarlo.

Stefano Gheller, 47 anni di Cassola (VI), è affetto da una grave forma di distrofia muscolare che lo costringe su una sedia a rotelle. Qualche mese fa ha annunciato di voler mettere fine volontariamente alle sue sofferenze.

Grazie all’affetto di tantissime persone ha cambiato idea ed è pronto per realizzare il suo sogno più grande: un viaggio a New York. Per questo ha lanciato una raccolta fondi .

Ecco il link per aiutare Stefano:

https://www.gofundme.com/f/il-sogno-di-una-vita-the-dream-of-a-life